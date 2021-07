Bus-Unfall am Sonntagmittag: Ein leerer Linienbus hatte eine rote Ampel missachtet und war auf einer Kreuzung mit einem Kleinwagen zusammengestoßen. Die beiden Pkw-Insassen wurden dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich nach MOPO-Informationen gegen 13 Uhr auf der Kreuzung Eiffestraße, Ecke Grevenweg. Ersten Polizeiangaben zufolge sei hier ein Linienbus aus dem Grevenweg kommend bei Rotlicht über die Eiffestraße gefahren. Dabei soll der 65-Jährige Fahrer mit seinem tonnenschweren Bus einen herannahenden VW-Polo gerammt haben.

Hamburg: Linienbus fahrt bei Rot und rammt Auto – zwei Verletzte

Die Frau (33) am Steuer des Polo sowie ihr gleichaltriger Beifahrer erlitten bei dem Crash ein Schleudertrauma. Zwei Rettungswagen rückten an und transportierten die leicht verletzten Unfallopfer in eine Klinik.

Zeugen des Unfalls sagten gegenüber der Polizei aus, dass der Busfahrer bei Rotlicht auf die Kreuzung gefahren sei. Die weiteren Ermittlungen hat der Verkehrsunfalldienst der Polizei übernommen.