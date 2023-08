Sie warteten bis nach Feierabend: Duo überfällt Lieferdienst in Eimsbüttel

Vermutlich hatten sie die Tat geplant: Zwei mit Messern bewaffnete Männer haben in der Nacht zum Montag Mitarbeiter eines Lieferdienstes an der Methfesselstraße in Eimsbüttel überfallen. Ein Mitarbeiter wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Mitarbeiter (40, 46) hatten gegen 0.40 Uhr gerade die Geschäftsräume abgeschlossen, als plötzlich zwei Männer mit dunklen Motorradhelmen vor ihnen standen. Beide sollen zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß sein und sehen laut Polizei „arabisch“ aus. Die Angreifer waren zur Tatzeit komplett dunkel gekleidet und mit Messern bewaffnet.

Fahndung führt nicht zur Festnahme

Ein Täter soll dem 46-Jährigen seine Geldbörse entwendet haben, der andere Mitarbeiter wird bei dem Gerangel leicht verletzt. Im Anschluss seien die Männer auf einem dunklen Motorroller Richtung Heußweg geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher: „Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zum Antreffen verdächtiger Personen.“

Das örtliche Raubdezernat (LKA 134) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Beamten suchen nun dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)