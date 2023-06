Leiche in Abstellraum – schrecklicher Fund beim Moderiesen an der „Mö“

Noch ist wenig bekannt zum schrecklichen Fund im Abstellraum eines großen Modekaufhauses in der Hamburger City. Fraglich ist unter anderem, wie die Frau in den eigentlich gesicherten Raum gelangt war.

Bereits am Montag haben Mitarbeiter in dem Geschäft an der Mönckebergstraße eine tote Frau in einem Abstellraum gefunden. Gegen 16.15 Uhr riefen sie den Rettungsdienst und die Polizei. Das bestätigte am Donnerstag ein Polizei-Sprecher der MOPO.

Hamburg: Leiche bei Peek & Cloppenburg gefunden

Bei der Toten soll es sich um eine 63-Jährige handeln. Um wen genau, sei jedoch noch unklar. Spuren deuteten darauf hin, dass die Frau schon länger tot sei.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: 13-Jährige seit Tagen vermisst

Wie die Frau gestorben ist und wie sie in den Abstellraum kam, muss vom LKA noch ermittelt werden. Der Raum ist nur mit einer Zugangskarte zu betreten.