Mann stirbt in brennender Wohnung – Zielfahnder schnappen Verdächtigen

Nachdem bei einem Wohnungsbrand an der Geierstraße (Barmbek-Nord) eine Leiche gefunden wurde und die Mordkommission wegen mehrerer Hinweise auf ein Verbrechen den Fall übernahm, hat die Hamburger Polizei nun einen Verdächtigen (34) festgenommen.

Der 34-Jährige wurde Montagabend in seiner Wohnung in Barmbek-Süd von Zielfahndern des LKA angetroffen und in Handschellen abgeführt. Ein Haftrichter entscheidet nun darüber, ob der Mann in U-Haft muss, erklärte eine Polizeisprecherin.

Feuer wurde gezielt gelegt

Der Mann ist dringend tatverdächtig, einen 59-Jährigen, der vergangenen Freitag tot in seiner Wohnung gefunden wurde, getötet zu haben. Schon früh hatte es Anzeichen für ein Verbrechen gegeben. In der Wohnung waren zum Beispiel mehrere Brandstellen gelegt worden; ein Hinweis darauf, dass das Feuer ganz gezielt gelegt wurde.

Die Ermittlungen führten die Mordkommission schnell auf die Spur des 34-Jährigen. Sein Motiv ist bisher unbekannt. (dg)