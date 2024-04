Kein Unfall? Mordkommission ermittelt nach Wohnungsbrand in Barmbek-Nord

Bei einem Wohnungsbrand in der Geierstraße in Barmbek-Nord ist am späten Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei scheint nicht von einem tragischen Unfall auszugehen.

Nach MOPO-Informationen hat nämlich die Mordkommission (LKA 41) die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Weitere Auskünfte seien wegen der Ermittlungen aber nicht möglich.

Nach Brand in Barmbek-Nord: Sichere Todeszeichen

Gegen 21.15 Uhr war die Feuerwehr von Zeugen alarmiert worden; die Wohnung stünde in Vollbrand, Flammen seien zu sehen, hieß es. Mit einem entsprechend großen Aufgebot eilten die Beamten dann zum Mehrfamilienhaus. Dabei sei dann die leblose Person aufgefunden und geborgen worden, sagte ein Sprecher.

Wie die MOPO erfuhr, soll es sich bei dem Opfer um einen Mann handeln. Und: In der Wohnung mussten die Retter gleich mehrere Brandstellen mit zwei Löschschläuchen – sogenannten C-Rohren – bekämpfen. War es ein gezieltes Verbrechen? Ein Anschlag?

Es scheint offenbar konkrete Hinweise zu geben, dass es sich vermutlich nicht um ein Unfall handelte. Sonst hätte nicht die Mordkommission den Fall übernommen. Beamte sicherten noch am Nachmittag mögliche Spuren, trugen tütenweise mögliches Beweismaterial aus der Wohnung.

Über mögliche Hintergründe ist derweil nichts bekannt. „Die Ermittlungen dauern an“, so ein Polizeisprecher. Die Leiche sei ins Institut für Rechtsmedizin gekommen. (dg/rüga)