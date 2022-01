Ein Paketbote in Hamburg plündert Pakete, stiehlt reihenweise teure Technik-Artikel. Als die Polizei ihn erwischt, schätzen die Beamten den Schaden zunächst auf 2000 Euro – und sind überrascht, als sie bei den Ermittlungen das ganze Ausmaß erfahren.

Der Fall: Ein Paketbote (25) reißt in Wandsbek Sendungen auf – was wertvoll ist, steckt er ein. Ein paar Tage geht das gut, bis sich Anwohner bei der DHL beschweren: Ihre Lieferung ist zwar da, die Päckchen aber leer oder beschädigt.

Diebischer DHL-Fahrer in Hamburg plündert Pakete

Schnell kommt der interne Sicherheitsdienst der DHL dem Mitarbeiter und seinem Komplizen auf die Schliche. „Unsere internen Ermittlungen haben den Anfangsverdacht bestätigt“, erklärt die DHL. „Anschließend haben wir die Täter konfrontiert und angezeigt.“

Am 16. Dezember werden der 25-jährige Fahrer und sein 15 Jahre älterer mutmaßlicher Mittäter am Albert-Schweitzer-Ring in Jenfeld verhaftet. Die beiden Männer sind bis heute in Untersuchungshaft. „Weil sie keinen festen Wohnsitz haben“, so Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Die Ermittler der Polizei schätzen den Schaden zunächst auf 2000 Euro – bis sie unter dem Beifahrersitz des Lieferwagens die Beute finden: hochwertige Technik-Artikel im Wert von mehr als 7000 Euro und damit „mehr als dreimal mehr als die Beamten zunächst angenommen hatten“, so Abbenseth. „Wir gehen sogar davon aus, dass der Schaden weitaus höher liegen könnte“. Die Hamburger Staatsanwaltschaft verzeichnet aktuell keine weiteren Fälle dieser Art.