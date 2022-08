Lebensgefahr: Fußgänger von HVV-Bus erfasst

Ein 52 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag an der Winsener Straße (Langenbek) von einem HVV-Bus erfasst worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr.

Laut Polizei hatte der 52-Jährige um kurz nach 14 Uhr die Winsener Straße überqueren wollen. Ein Lkw-Fahrer habe noch rechtzeitig bremsen können, der Fahrer eines Linienbusses aber nicht. „Es kam zur Kollision“, so ein Sprecher.

Hamburg: Fußgänger von HVV-Bus erfasst – per Heli in Klinik

Bei dem Sturz soll der 52-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben. Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versorgten den Mann, bevor er in einen Helikopter geschoben wurde.

Die Winsener Straße war für die Rettungsmaßnahmen gesperrt und währenddessen kam es zu längeren Staus. Der Verkehrsunfalldienst der Hamburger Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)