Lebensgefährliche Abkürzung: Mann läuft quer über Gleise am Hauptbahnhof

Beim Versuch einen Anschlusszug zu erreichen, hat sich ein Mann am Dienstagmorgen in Lebensgefahr gebracht. Bundespolizisten ließen den Zugverkehr am Hamburger Hauptbahnhof sperren. Es kam zu Verspätungen.

Der Vorfall soll sich laut Bundespolizei gegen 5.30 Uhr ereignet haben. Um seinen Anschlusszug zu erreichen, hatte ein Reisender (40) kurzerhand den Weg von Bahnsteig 12 nach Gleis 13 über die Schienen genommen. In letzter Minute erkannte er offenbar die Gefahr und verharrte auf einem Bereich zwischen den Schienen.

Hamburg Hauptbahnhof: Verspätungen durch Streckensperrung

Bundespolizisten ließen den Strom abschalten und den Zugverkehr anhalten. Dadurch kam es zu Verspätungen. Danach holten sie den 40-Jährigen aus dem Gefahrenbereich.

Später räumte der Gleisgänger seinen Fehler ein. Um eine Strafanzeige kam der leicht alkoholisierte Mann aber nicht herum.