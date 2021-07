Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Bei der Schilleroper ist am Freitagvormittag eine Kühlkombination in Brand geraten. In dem Gebäude wohnte einst die inzwischen verstorbene Hamburger Schauspiel-Legende Jan Fedder (1955-2019).

Zunächst hatte der Verdacht bestanden, dass Gas aus dem Keller austritt, was sich vor Ort aber nicht bestätigte. Der Knall rührte von einer Explosion einer Kühlkombination, die nach einem Kurzschluss in Brand geraten war. Durch die Flammen entstand Rauch, der aus einem Kellerfenster nach draußen auf die Straße zog.

Hamburg: Feuerwehr-Einsatz im Haus von Jan Fedder

Die von Anwohnern alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Flammen hatten bereits weitere Geräte erfasst, darunter mehrere Gegenstände aus Plastik, die für den starken Qualm sorgten.

Die Kühlkombination gehört nach MOPO-Informationen einem im Haus ansässigen Restaurant, das momentan nicht geöffnet hat – wegen Renovierungsarbeiten. (dg)