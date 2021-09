Diebe sorgen für Gasaustritt – und einen Feuerwehreinsatz

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagnachmittag in den Luisenweg im Stadtteil Hamm ausgerückt, weil Gas in einem Gebäude ausgetreten war. Ursache dafür war nicht etwa eine defekte Leitung – sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit versuchter Diebstahl.

Um 15.50 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert. Als sie vor Ort eintrafen, stellten sie den Gasaustritt schnell mit entsprechenden Messgeräten fest und legten sich Atemschutzmasken an.

Laut Polizei-Lagedienst habe man Hinweise darauf gefunden, dass Diebe Kupfer aus den Kupferleitungen stehlen wollten und diese dabei beschädigten. Dadurch sei es zu einem Gasaustritt gekommen und die Verdächtigeb hätten sich aus dem Staub gemacht. „Noch laufen die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen“, so der Polizeisprecher. (prei)