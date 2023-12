Kurz vor Silvester: Polizei hebt Polenböller-Lager in Hamburg aus

Nur einen Tag vor Silvester hat die Hamburger Polizei offenbar ein Polenböller-Lager ausgehoben: In einem Kiosk am Öjendorfer Damm in Jenfeld stellten die Beamten in der Nacht zu Samstag diverse illegale Feuerwerkskörper sicher.

Zivilfahnder der Wache Rahlstedt (PK 38) hatten sich auf die Lauer gelegt und gegen 1.40 Uhr beobachtet, wie aus dem Kiosk heraus mit Böllern und Raketen gehandelt wurde. Die Kräfte riefen Verstärkung. Wenige Minuten später wurde der Laden gefilzt.

Kiosk in Jenfeld: Böller, Raketen, Munition, Bargeld sichergestellt

Das Ergebnis: Auch legales Feuerwerk wurde verkauft – aber eben auch Polenböller, vor allem vermutlich aus dem benachbarten Lagerraum. Und: Für den Verkauf und die Lagerung legaler Feuerwerkskörper konnte der Besitzer den Polizisten keine Genehmigung vorweisen.

Das Geld, das aus den Böller-Geschäften generiert wurde, stellten die Beamten sicher. Marius Röer Das Geld, das aus den Böller-Geschäften generiert wurde, stellten die Beamten sicher.

Auch nicht für die 9-Millimeter-Schreckschussmunition nicht, die von den Beamten ebenfalls sichergestellt wurde. Karton- und tütenweise Böller, Raketen und Munitionen trugen sie aus dem Kiosk, genau wie das durch den Verkauf generierte Bargeld.

Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein, unter anderem wird nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. In dem Bereich war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Einsätzen an Silvester gekommen. Dabei wurden Raketen und Böller auch auf Einsatzkräfte geworden, diese dadurch teils schwer verletzt.

Als eine Art Beifang wurde eine in der Ladenzeile befindliche Kneipe kontrolliert. Dabei fanden die Beamten illegale Spielautomaten. Auch diese wurden sichergestellt. (dg/röer)