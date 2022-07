Am Tag der Zeugnisse: Heftige Explosion in Hamburger Schule

Rund 257.000 Schülerinnen und Schüler in Hamburg starten heute mit dem letzten Schultag in die Sommerferien – doch für die Kinder und Jugendlichen der Stadtteilschule in Finkenwerder beginnt der Sommer mit einem Schock: Eine Gasexplosion in der Nacht zum Mittwoch hat Teile des Gebäudes in Schutt und Asche gelegt. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz.

Gegen 3.40 Uhr gab es eine Gasexplosion im Keller der Stadtteilschule am Norderschulweg in Finkenwerder. Anwohner:innen meldeten den lauten Knall der Feuerwehr. Wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagedienstes der MOPO bestätigte, brach anschließend ein Brand im Verwaltungstrakt der Schule aus.

Hamburg: Explosion in Stadtteilschule Finkenwerder

Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Schulgebäude bereits voll in Flammen – die Feuerwehr konnte allerdings ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Vor Ort kam es nach Feuerwehrangaben noch zu weiteren kleinen Explosionen im Keller.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Das Büro des Schulleiters wurde durch den Brand zerstört, auch Lehrerzimmer im Verwaltungstrakt wurden stark beschädigt. Das Gebäude ist in Teilen eingestürzt. Zu einer möglichen Ursache der Explosion gab es am Morgen noch keine Erkenntnisse.

Das könnte Sie auch interessieren: Personalmangel, Chef-Zoff, Abwanderung: Bei Hamburgs Feuerwehr brennt’s lichterloh

Gegen 8 Uhr lief der Einsatz weiterhin. Die Feuerwehr war unter anderem mit mehreren Löschzügen und einem technischen Hilfeleistungszug vor Ort. Verletzte Personen gab es nicht. Das LKA hat die Ermittlungen aufgenommen. (fbo)