Dreister Kunstdiebstahl: 12.000-Euro-Apfel aus Galerie geklaut!

Die Hamburger Polizei sucht dringend Zeugen nach einem Kunstdiebstahl: Aus der Galerie „Mensing“ an den Großen Bleichen ist ein wertvoller „Apfel“ gestohlen worden.

Die Kripo geht von einer Frau aus, die sich am 28. Oktober des vergangenen Jahres um 17 Uhr in der Galerie aufhielt und das Werk des US-amerikanischen Künstlers Charles Fazzino entwendete. „Bei dem auf 99 Exemplare limitierten Objekt handelt es sich um einen mit Elementen der New Yorker Skyline versehenen Apfel“, so eine Polizeisprecherin.

Polizei sucht Zeugen

Die Skulptur ist aus Porzellan und hat einen Durchmesser von etwa 30 Zentimetern und ein Gewicht von fünf Kilo. Auf der signierten schwarzen Trägerplatte ist dazu auch die Individualnummer 34/99 vermerkt. Sie soll rund 12.000 Euro wert sein. Die Galerie „Mensing“ wollte sich auf MOPO-Nachfrage nicht zu dem Diebstahl äußern.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täterin oder den Verbleib der Skulptur geben können, werden gebeten, sich zu melden“, so die Polizeisprecherin weiter. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache.

Kein Einzelfall

Der Coup in der Innenstadt ist kein Einzelfall: Schon 2022 kam es zu einem ähnlichen Kunstdiebstahl, nur wenige Meter von der Galerie „Mensing“ entfernt, und zwar am Neuen Wall: Damals wurden drei Werke des chinesischen Künstlers Ai Weiwei gestohlen. Die prägnanten Mittelfinger-Skulpturen haben einen Wert von rund 30.000 Euro.

Charles Fazzino (68), Sohn einer finnischen Bildhauerin und eines italienischen Designers, ist weltweit vor allem für seine 3D-Pop-Art-Kunst bekannt, in der er Metropolen abbildet, darunter überwiegend seine Heimat New York, aber auch London, Paris und sogar Hamburg.