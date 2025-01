Kunden abgezockt? Polizei ermittelt gegen Ex-Motorradhändler – Porsche sichergestellt

Schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Besitzer eines Motorradhandels: Der 58-Jährige soll Bikes und einen Porsche unterschlagen haben. Am Donnerstag bekam er Besuch von der Polizei. Und die wurde fündig.

Auf die Spur des Mannes waren die Ermittler gekommen, nachdem mehrere Kunden Strafanzeige gestellt hatten: Sie beklagten, dass ihnen zur Reparatur oder zum Weiterverkauf abgegebene Motorräder nicht wieder ausgehändigt worden seien. Inzwischen ist der Motorradhandel am Nedderfeld (Lokstedt) dauerhaft geschlossen worden.

Motorräder und Porsche beschlagnahmt

LKA-Beamte durchsuchten am Donnerstag die Wohnung des Verdächtigen in Duvenstedt und zwei Gewerbeobjekte in Lokstedt und Tangstedt (Schleswig-Holstein). Das Amtsgericht hatte die Durchsuchungen auf Anregung der Staatsanwaltschaft erlassen. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt – und acht Motorräder, darunter eine Harley-Davidson, und einen von dem Mann geleasten Porsche 911.

Ob und wie sich der Beschuldigte zu den Vorwürfen gegenüber den Beamten geäußert hat, ist unbekannt. (dg)