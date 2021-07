Schwerer Unfall in Hamburg-Barmbek: Bei einem Crash an der Kreuzung Hunferstraße und Rübenkamp sind am Sonntagvormittag zwei Autofahrerinnen schwer verletzt worden. Laut Polizei-Lagedienst nahm eine Frau der anderen die Vorfahrt.

Die Kollision muss enorm gewesen sein: Auf der Straße lagen überall Trümmerteile, eines der Fahrzeuge war durch den Zusammenstoß sogar gegen einen Ampelmast geschleudert worden und beschädigte diesen erheblich.

Hamburg: Zwei Frauen bei Kreuzungscrash schwer verletzt

Ein Notarzt des Bundeswehrkrankenhauses kümmerte sich um die Verletzten und legte beide auf spezielle, weiche Vakuummatratzen, bevor sie in nahegelegene Krankenhäuser gebracht wurden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei nahm die Ermittlungen auf, sperrte die Straßen und nahm Zeugenaussagen auf. Beide Autos sollen mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, berichteten Augenzeugen.

Der Ampelmast wurde gesichert und repariert. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und die Kreuzung wieder frei. Davor hatte es durch die Sperrung zwischenzeitlich größere Staus in dem Bereich gegeben. (dg)