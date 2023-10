Kreuzfahrtschiff „AidaSol“: Feuer unter Deck – Großeinsatz bei Blohm+Voss

Großeinsatz der Feuerwehr in Steinwerder: Auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAsol, das sich momentan in der Wert bei Blohm+Voss befindet, ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 600 Menschen befanden sich zu der Zeit an Bord.

Gegen 22.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr durch die Werksfeuerwehr von Blohm+Voss über den Brand auf der „AidaSol“ informiert. Zuerst hatte die Crew das Feuer auf Deck 2 lokalisiert.

Das sorgte für den Brand

Es wurden – wegen der bis dahin unklaren Lage – mehrere Streifenwagen, Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge und ein Boot zum Werftgelände geschickt. Als die Kräfte eintrafen, fanden sie allerdings kein Feuer mehr vor: Die Crew hatte den Brand mithilfe der Werksfeuerwehr bereits selber gelöscht. Ein Wäschetrockner hatte gebrannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Dompé nimmt Strafe für Hafen-Crash an: So billig kommt der HSV-Profi davon

Der Raum wurde belüftet, die Beamten stellten sicher, dass das Feuer nicht noch einmal ausbrechen konnte. Dann rückten sie wieder ab. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich laut Feuerwehr-Angaben 609 Menschen auf dem Schiff – Passagiere waren nicht darunter: Die „AidaSol“ liegt derzeit für Arbeiten bei Blohm+Voss.