Schwerer Unfall in Hamburg: Frau erleidet Anfall und rammt Autos

Bei einem Unfall in Heimfeld sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Eine 59-Jährige hatte offenbar nach einem Krampfanfall die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr.

Der Unfall passierte gegen 19.30 Uhr auf der Stader Straße in Richtung Harburg. Die 59-jährige Unfallverursacherin touchierte mit ihrem Seat Ibiza zunächst einen auf dem Abbiegestreifen wartenden Sattelzug. Anschließend geriet sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Opel Zafira. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Vorderrad des Seat komplett abgerissen.

Ein 32-Jähriger konnte seinen Opel Astra nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Zafira auf. Zwei 23 und 50 Jahre alte Frauen wurden in dem Zafira eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Heimfeld: 59-jährige schwebte nach Unfall in Lebensgefahr

Bei der 59-Jährigen besteht der Verdacht, dass sie aufgrund einer schweren Erkrankung einen Krampfanfall erlitten und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte. Sie wurde umgehend ins Krankenhaus nach Harburg gebracht. Inzwischen schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: So viele Autos in Hamburg geklaut – hier schlagen Kriminelle am häufigsten zu

Der Lkw-Fahrer und der Fahrer des Opel Astra blieben unverletzt. Die Stader Straße war bis 22 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt, an den drei Pkw entstand schwerer, am Lkw nur leichter Sachschaden. (prei/josi)