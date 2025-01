Mercedes-Fahrer hinterlässt Schneise der Verwüstung in Hamburg

Bei einem Unfall in Fuhlsbüttel sind gleich mehrere parkende Fahrzeuge und ein Fahrrad beschädigt worden. Der Fahrer des Mercedes, der offenbar die Kontrolle verlor, wurde dabei verletzt und musste in eine Klinik.

Laut Polizei war der Mann mit einer Begleiterin gegen 0.30 Uhr auf der Langenhorner Chaussee unterwegs. Auf Höhe des Erdkampswegs kam der Mercedes dann aus bisher ungeklärten Gründen rechts von der Straße ab und touchierte dabei zunächst ein parkendes Fahrzeug, einen Metallbügel und eine Straßenlaterne.

Im weiteren Verlauf kollidierte der Mercedes mit einem geparkten BMW, der hinter einen Baum geschoben wurde und dabei in ein weiteres Fahrzeug gegen ein Fahrrad und einen weiteren Metallbügel krachte. Bei den Kollisionen lösten Airbags aus und Räder rissen aus deren Verankerungen.

Der Mercedes-Fahrer wurde am Unfallort versorgt und kam per Rettungswagen in eine Klinik. Er galt als schwer verletzt. Seine Mitfahrerin hatte dagegen Glück: Sie blieb augenscheinlich physisch unverletzt, wurde aber von einer Ersthelferin betreut.

Fuhlsbüttel: Mercedes-Fahrer verliert Kontrolle und rammt Autos – Polizei ermittelt

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, sicherte sowohl die am Unfall beteiligten Fahrzeuge als auch die angefahrene Straßenlaterne, um ein mögliches Umkippen zu verhindern. Polizisten nahmen Zeugenaussagen auf und sicherten Spuren. Dabei wurden zwei alkoholhaltige Energydosen in der Mittelkonsole des Mercedes gefunden. Ob diese vom Fahrer oder der Beifahrerin konsumiert wurden, ist unklar. Ergebnisse eines mit großer Wahrscheinlichkeit durchgeführten Alkoholtests standen bisher noch aus.

Die Langenhorner Chaussee musste für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten voll gesperrt werden. Erst nach mehr als einer Stunde wurde die Straße wieder freigegeben. Durch die Sperrung kam es zu Staus – die durch den Unfall entstandene Schadenshöhe ist unbekannt. (dg)