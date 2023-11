In der Kurve: Auto stößt gegen Findling und überschlägt sich

Bei einem Unfall an der Billwerder Straße in Lohbrügge hat sich in der Nacht zu Sonntag ein Honda überschlagen. Die Fahrerin kam ins Krankenhaus.

Um 1 Uhr war die Frau Polizei-Angaben zufolge in einer Kurve geradeaus gefahren. Sie kam von der Straße ab und stieß mit dem Honda gegen einen Findling. Daraufhin überschlug sich das Auto und landete auf dem Dach.

Unfall in Lohbrügge: So geht es der Fahrerin

Retten musste die Feuerwehr die Frau nicht – sie hatte sich vorher selbst befreien können. Sie wurde versorgt und leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es habe zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr bestanden, so ein Sprecher. Aber: Die Frau soll bereits am Unfallort Auffälligkeiten hinsichtlich einer möglichen Alkoholisierung gezeigt haben. Daher ordnete die Polizei eine Blutprobe an. Das Ergebnis steht noch aus.

Der Honda wurde von den Feuerwehrkräften zunächst gesichert, dann mit einer Winde wieder aufgerichtet. Danach musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst (VUD) ermittelt. (dg)