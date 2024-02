Kontrolle in Hamburg: So viele Autofahrer standen unter Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle, die am Donnerstagvormittag in Bahrenfeld durchgeführt wurde, haben die Beamten in nur vier Stunden sieben Autofahrer erwischt, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer saßen.

Laut Polizei hatten sich die Beamten in der Schnackenburgallee positioniert. Im Visier standen dabei Verkehrsteilnehmer, die in Richtung A7 fuhren. Ziel war es, die angehaltenen Fahrzeugführer auf Drogen zu überprüfen.

In vier Stunden erwischten die Beamten sieben Autofahrer, die offenbar unter Drogen standen. Vor Ort durchgeführte Tests schlugen positiv an. Laut einem Sprecher waren 38 Beamte an der Kontrolle beteiligt. Sie überprüften 101 Fahrzeuge und 113 Personen.