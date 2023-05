Kollision trotz Notbremsung: Mehrere Bus-Fahrgäste bei Unfall verletzt

Auf der Luruper Hauptstraße (Lurup) hat sich am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall ereignet: Laut Polizei sind ein HVV-Bus und ein Fiat 500 miteinander kollidiert. Mehrere Fahrgäste wurden verletzt.

Der Busfahrer soll wohl noch eine Notbremsung vollzogen haben, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. Gegen 9.30 Uhr krachte es: Vier Fahrgäste im Bus sollen verletzt worden sein, sie erlitten überwiegend Prellungen.

Vier Fahrgäste leicht verletzt

Sanitäter der Feuerwehr versorgten die Fahrgäste, die einen Transport ins Krankenhaus ablehnten – einem Polizeisprecher zufolge gingen sie nach der Unfallaufnahme ihrer Wege.

Die Luruper Hauptstraße war in Richtung Innenstadt zunächst voll gesperrt, der Verkehr stadtauswärts wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kam zu temporären Verkehrsbehinderungen in dem Bereich. Gegen 10.40 Uhr war die Straße dann wieder frei.

Der Verkehrsunfalldienst (VUD) übernahm die Ermittlungen. Noch sei der genaue Unfallhergang unklar, so der Polizeisprecher. (dg)