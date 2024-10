Raser hinterlässt Trümmerfeld auf der B5 – Motorblock aus Audi gerissen

Der Fahrer fiel bereits vor dem spektakulären Unfall auf der Bundesstraße 5 auf. Seine Fahrweise war zuvor „auffällig“, so die Polizei. In der Nacht zum Sonnabend verunglückte ein Audi auf der Bundesstraße 5 (Bergedorfer Straße) in Billstedt.

Der Fahrer verlor dabei die Kontrolle über den Wagen, der zunächst mit einer Leitplanke kollidierte und quer über die Fahrbahn schleuderte. Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus dem Fahrzeug herausgerissen und mehrere Meter weit geschleudert wurde.

Audi kracht auf B5 in Leitplanke – Motorblock mehrere Meter weggeschleudert

Im Auto befanden sich zwei Personen. Einer der Insassen erlitt leichte Verletzungen, verzichtete jedoch auf den Transport ins Krankenhaus. Der zweite blieb unverletzt. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn, da Öl und Benzin ausgelaufen waren. Die Polizei sperrte die B5 stadteinwärts für die Dauer der Unfallaufnahme und die Räumung der Unfallstelle.

Zeugen hatten den Audi bereits vor der Kollision wegen seiner unsicheren Fahrweise gemeldet. Er soll mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien gefahren sein. Die Polizei vermutet Alkohol am Steuer und hat die Ermittlungen aufgenommen.