Kokelnder Schnuller: Mutter und Kind in Hamburg verletzt

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr am Donnerstagabend in Hammerbrook. Dort hatte eine junge Frau den Schnuller ihres Kindes auf dem Herd vergessen. Am Ende musste sogar ein Rettungswagen nachalarmiert werden.

Der Notruf ging gegen 22 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Eine junge Frau meldete stärkeren Qualm aus der Küche ihrer Wohnung im Nagelsweg. Sofort rückte der Löschzug der Hauptfeuerwache Berliner Tor an. Zu löschen gab es für die Retter allerdings nichts. Wie die MOPO erfuhr, hatte die Frau versucht den Schnuller ihres Kindes mit heißem Wasser zu desinfizieren.

Hammerbrook: Schnuller auf dem Herd vergessen

Dabei hat sie offenbar den Topf auf dem Herd vergessen. Als das Wasser verkocht war, begann der Schnuller zu schmoren und löste eine stärkere Verqualmung aus. Feuerwehrmänner nahmen den Topf vom Herd und belüfteten die Räume.

Mutter und Kind hatten eine leichte Rauchvergiftung, mussten aber nicht in die Klinik.