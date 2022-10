Hat der Billstedter Feuerteufel wieder zugeschlagen?

Seit knapp einem Jahr zündelt offenbar ein Pyromane in Billstedt. In unregelmäßigen Abständen sorgt er für Polizei- und Feuerwehreinsätze, bevorzugt montags. Im benachbarten Oststeinbek (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zu Montag nun ein Kleinlaster in Flammen aufgegangen – war es der Billstedter Feuerteufel?

Anwohner bemerkten den brennenden Laster an der Straße Bergstücken im Oststeinbeker Industriegebiet, riefen daraufhin die Feuerwehr. Die Flammen hatten bereits großen Schaden angerichtet, als die ersten Kräfte eintrafen, von dem Laster blieb nicht mehr viel übrig.

Oststeinbek: Kleinlaster steht in Flammen – Brandstfitung?

Mit einem Spreizer wurde die Fahrertür geöffnet, die Flammen mit einem sogenannten C-Rohr gelöscht, anschließend untersuchten die Feuerwehrleute das Wrack noch per Wärmebildbildkamera, um letzte Glutnester entdecken zu können. Rund eine Stunde dauerte der Einsatz, ehe die Retter schließlich wieder abrückten.

Die örtliche Polizei übernahm die Ermittlungen. Noch ist die genaue Braundursache unklar. Die Beamten werden sich aber auch mit Kollegen aus Hamburg kurzschließen, um Ermittlungsergebnisse auszutauschen. Möglich ist nämlich, dass der Pyromane, der sonst nur im Billstedter Bereich zuschlug, sein Gebiet nun erweitert hat.

„Er ist rastlos oder aber Frühaufsteher“, hatte ein Polizist im September zur MOPO gesagt. Am häufigsten zündelte er in der Vergangenheit zwischen 3.30 und 5 Uhr. Er hinterlässt wenig Spuren, dafür aber hohe Sachschäden. Im September ließ er es vermutlich zweimal binnen 35 Minuten auf dem Gelände am Billstedter Einkaufszentrum brennen. Bevor er zuschlägt, glauben die Ermittler, kundschaftet er seine ausgewählten Brandorte vorher längere Zeit aus. (dg)