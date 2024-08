Verheerender Unfall durch Illegales Autorennen: Zwilling stirbt, sein Bruder überlebt

Der Schiffbeker Weg – ein Trümmerfeld. Drei völlig zerstörte Fahrzeuge, ein umgestürzter Baum, der von der Wucht der Kollisionen zeugt. Einsatzkräfte kämpften am Montagabend nach dem schweren Verkehrsunfall in Billstedt um das Leben eines Kleinkindes. Am Dienstag wird dann bekannt: Der zweijährige Junge, der in einem der Autos gesessen hatte, verstarb später im Krankenhaus. Nun werden erste Details zum Unfallhergang bekannt – und zu der offenbar immensen Geschwindigkeit, mit zwei der drei beteiligten Fahrzeuge unterwegs waren.

Montagabend, kurz vor 21 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen biegt eine 40-jährige Autofahrerin vom Sturmvogelweg auf den Schiffbeker Weg ein. Sie sitzt in einem Ford-Familien-Van, mit ihr befinden sich zweijährige Zwillinge im Fahrzeug. Wie schnell sich der Tesla und der Mercedes nähern, die auf der Hauptverkehrsstraße angerauscht kommen, unterschätzt die Frau offenbar. Mit dramatischen Folgen.

Kleinkind stirbt nach schwerem Unfall – Autorennen wohl Unfallursache

Die Polizei rekonstruiert das, was dann passiert, so: Ein matt folierter Mercedes, an dessen Steuer eine 24-Jährige sitzt, rammt den Ford. Danach kollidiert das Familienauto noch mit dem Tesla, in dem ein 22-jähriger Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin sitzen. Der Tesla gerät ins Schlingern und kracht gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls bricht der Stamm ab – ein weiterer Hinweis auf die immensen Kräfte, die im Spiel waren.

Das Trümmerfeld auf der Straße erstreckt sich über mehrere hundert Meter. Insgesamt acht Personen werden verletzt. Einer der Zwillinge aus dem Ford wird vor Ort von Einsatzkräften reanimiert, später verstirbt er in der Klinik. Sein Bruder erleidet einen Armbruch. Die 40-jährige Fahrerin wird schwer verletzt.

Die MOPO erfährt aus Polizeikreisen: Die Ermittler gehen davon aus, dass ein illegales Rennen zwischen dem Mercedes und dem Tesla stattgefunden hat. Die beiden Fahrzeuge sollen mit hoher Geschwindigkeit auf dem Schiffbeker Weg unterwegs gewesen sein.

Zweijähriger Junge stirbt – mutmaßliche Unfallverursacher leicht verletzt

Die beiden Tesla-Insassen, der 22-jährige Fahrer und die 23-jährige Beifahrerin, wurden leicht verletzt. Ebenso der 24-jährige Mercedes-Fahrer.

Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 zu melden.