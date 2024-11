Qualm dringt aus Hamburger Wohnung – Schwangere in großer Gefahr

Schreck in Ohlsdorf: Gegen 12.30 Uhr lösten am Donnerstag plötzlich mehrere Rauchwarnmelder einer Wohnung an der Wellingsbütteler Landstraße in Ohlsdorf aus. Qualm drang aus der Wohnung.

Als die Retter auf der Anfahrt zum Einsatzort waren, erhielt die Rettungsleitstelle Informationen darüber, dass sich mindestens eine Person in der Wohnung aufhalten würde. Sofort machten sich, zusätzlich zum Löschzug, auch weitere Rettungsfahrzeuge auf den Weg.

Öl auf eingeschaltetem Herd in Brand – Wohnung verqualmt

Vor Ort gingen Feuerwehrleute sofort unter Atemschutz in die verqualmte Wohnung und suchten nach möglichen vermissten Personen. Dabei wurden sie fündig.

In der Wohnung befand sich noch eine schwangere Frau. Diese brachten die Einsatzkräfte umgehend nach draußen. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte daraufhin die gerettete Frau sowie den noch ungeborenen Nachwuchs.

Den Brandherd konnten die Einsatzkräfte ebenfalls schnell ausfindig machen. Auf einem eingeschalteten Herd qualmte Öl vor sich hin. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden.