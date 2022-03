Kleinbus fährt in den Gegenverkehr – zwei Verletzte

Ein Kleinbus ist am späten Donnerstagabend in Jenfeld in den Gegenverkehr geraten und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Aus noch nicht geklärter Ursache fuhr der Kleinbus gegen 21.30 Uhr auf der Charlottenburger Straße in den Gegenverkehr. Dabei krachte der Fahrer frontal in ein anderes Auto, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO am Freitagmorgen sagte.

Hamburg-Jenfeld: Schwerer Unfall auf Charlottenburger Straße

Der Fahrer des Kleinbusses verletzte sich offenbar nur leicht und stand nach dem Unfall unter Schock. Er wurde vor Ort von Sanitätern versorgt.

Aus dem zweiten Fahrzeug musste die Feuerwehr eine Person befreien. Sie wurde anschließend mit schweren Verletzungen Verletzungen unter Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus gebracht.

Nach dem Unfall war die Charlottenburger Straße zeitweise voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun. (fbo)