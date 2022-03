Von Audi angefahren: Radfahrer bei Unfall in Hamburg schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall in Uhlenhorst: Ein Radfahrer ist an der Straße Immenhof am Mittwochabend von einem Audi angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte der Lagedienst der Hamburger Polizei mit.

Den weiteren Angaben nach sei der Fahrer des Autos vom Lerchenfeld links in den Immenhof abgebogen. „Dabei hat er offenbar den Fahrradfahrer übersehen“, so ein Sprecher.

Radfahrer bei Unfall in Hamburg schwer verletzt

Der Radler prallte von der Windschutzscheibe auf den Asphalt und blieb mit schweren Kopfverletzungen am Boden liegen. Er kam in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, laut des Lagedienstes bestand keine Lebensgefahr.

Die Polizei übernahm noch am Abend, gegen 23.30 Uhr, die Ermittlungen vor Ort. Auch ein Sachverständiger wurde an die Unfallstelle gerufen. „Die Arbeiten in dem Fall dauern an“, sagte der Lagedienst-Sprecher weiter. (dg)