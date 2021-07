Großer Erfolg für das Zollfahndungsamt Hamburg. Die Beamten stellten vergangene Woche im Hamburger Hafen einen Container mit fast vier Millionen unversteuerter Zigaretten sicher. Das ist eine der größten, jemals in Hamburg gefundenen Mengen. Der Steuerschaden beläuft sich auf über 700.000 Euro.

Wie Andreas Franke vom Zollfahdungsamt Hamburg der MOPO mitteilte, waren die Zöllner in Waltershof auf einen Container den Vereinigten Arabischen Emiraten aufmerksam geworden. Laut Frachtpapieren sollten Autofelgen in der Stahlbox sein, doch es gab Ungereimtheiten bei den Frachtpapieren. Der Container wurde in die Röntgenanlage des Zolls gebracht.

Rekordfund im Hafen: Zöllner stellen fast vier Millionen Zigaretten sicher

Hier gerieten die Zöllner dann ins Staunen. Eine Reihe Kartons mit Felgen waren nur eine Tarnladung. Dahinter verbargen sich eine große Menge an Paketen mit Zigaretten der Marke „Marble“. Insgesamt 3.860.000 „Glimmstengel“ sollten auf diese Weise illegal und unversteuert eingeführt werden. Der Steuerschaden beläuft sich auf 770.000 Euro.

„Das Zusammenspiel von Spürsinn der Kolleginnen und Kollegen bei der Risikoanalyse und dem Einsatz modernster Röntgentechnik haben hier zu einer der größten Sicherstellungen von unversteuerten Zigaretten in diesem Jahr in Hamburg geführt“, kommentiert Stephan Meyns, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.