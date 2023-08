Mann überfällt Hamburger Kiosk: Als er kein Geld kriegt, verletzt er die Angestellte

Zwei Männer haben am Samstagabend versucht, einen Kiosk an der Habichtstraße in Barmbek-Nord zu überfallen: Laut Polizei betraten sie das Geschäft gegen 22 Uhr; einer trug eine Sturmhaube und ging direkt auf die Angestellte (21) hinter dem Tresen zu.

Er habe Bargeld aus der Kasse gefordert, doch die 21-Jährige weigerte sich. „Der Maskierte versprühte daraufhin plötzlich Pfefferspay in Richtung der Angestellten“, sagte ein Polizeisprecher. Danach seien beide Männer – der zweite hatte absichernd am Eingang gestanden – in unbekannte Richtung und ohne Beute geflüchtet.

Fahndung nach Räubern bisher ohne Erfolg

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Räuber, die beide als etwa 17- bis 18-jährige junge Männer beschrieben wurden. Der Maskierte soll 1,90, der andere 1,80 Meter groß sein.

Die 21-Jährige wurde von Sanitätern behandelt und zur Versorgung ihrer Augenreizung und Atemwegsbeschwerden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kriminaldauerdienst (LKA26) übernahm zunächst die Ermittlungen, gab die dann an das örtliche Raubdezernat ab. Die Beamten suchen nun dringend Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)