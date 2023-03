Kiosk-Mitarbeiter wird bei Überfall ins Gesicht geschossen

Einem Mitarbeiter eines Kiosks am Ladenbeker Furtweg (Bergedorf) ist bei einem Überfall am Sonntag ins Gesicht geschossen worden. Laut Polizei hatte der 63-Jährige versucht, dem Täter die Waffe abzunehmen.

Gegen 11.30 Uhr betritt der spätere Täter den Laden. Er macht auf den Angestellten, wie er später aussagen wird, einen jugendlichen Eindruck. Er schätzt ihn auf 17 bis 22 Jahre, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er sei schlank, dunkel gekleidet gewesen und habe sein Gesicht unter einer Basecap und der Kapuze seiner Jacke versteckt.

Täter flüchtet ohne Beute Richtung Bahnhof

Erst soll er sich einige Minuten nur in dem Kiosk aufgehalten haben. „Dann trat er an den Angestellten heran und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe“, so ein Polizeisprecher. In dem Handgemenge gibt der Täter einen Schuss ab, der Angestellte wird im Gesicht getroffen. Der Schütze flüchtet ohne Beute in Richtung S-Bahnhof Nettelnburg.

Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen bleibt erfolglos. Der 63-Jährige kommt verletzt ins Krankenhaus. Er habe laut weiterer Polizei-Angaben eine zumindest temporäre Gehörschädigung erlitten. Das örtliche Raubdezernat (LKA 173) ermittle.

Die Beamten suchen Zeugen: Wer Hinweise geben kann, solle sich bei der Polizei melden. Entsprechendes an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)