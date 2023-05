Fotoveröffentlichung nach Raub: Verdächtiger nach wenigen Stunden identifiziert

Mehrfach wurde ein Kiosk am Binnenfeldredder, direkt am Einkaufszentrum in Lohbrügge, ausgeraubt. Am Freitag veröffentlichte die Polizei ein Foto des Verdächtigen – wenige Stunden später wurde er festgenommen.

Der Mann – um die 1,80 Meter groß, schlank, dunkle Kleidung und Jogginghose, Sneaker der Marke „New Balance“ – zückte bei beiden Überfällen am 11. und am 12. Mai ein Messer, ließ sich einmal das Geld aus der Kasse geben, ein anderes Mal flüchtete er ohne Beute.

Raubdezernat ermittelt

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auf dem Foto einer Überwachungskamera für beide Überfälle verantwortlich ist. „Darüber hinaus prüfen die Ermittler des Raubdezernats der Region Bergedorf (LKA173) auch Zusammenhänge zu Taten in den vergangenen Wochen“, so ein Polizeisprecher.

Nach Veröffentlichung des Fotos am Freitag gingen viele Hinweise bei der Polizei ein. Der Mann (28) wurde am Nachmittag in seiner Wohnung angetroffen und festgenommen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. (dg)