Rauchwolke aus Wohnhaus: Großeinsatz und Evakuierung in Hamburg

Wegen mehrerer brennender Kinderwagen hat die Feuerwehr am Sonntagmorgen ein Mehrfamilienhaus an der Thusneldastraße in Stellingen räumen müssen. Ein Bewohner wurde durch Rauchgase verletzt.

Um kurz vor 7 Uhr trafen die ersten Kräfte ein, nachdem Anwohner von dem Feuer berichtet und den Notruf gewählt hatten. Laut Feuerwehr gab es eine starke Rauchentwicklung: Enorm viel Rauch sei aus dem Treppenhaus gezogen.

Stellingen: Zehn Menschen durch Feuerwehr aus Wohnhaus gerettet

Dort im Eingangsbereich brannten mehrere Kinderwagen, das gesamte Gebäude war schnell verraucht. Die Kräfte löschten das Feuer mit einem sogenannten C-Rohr, wodurch das Wasser gepumpt wurde.

Die Feuerwehr rettete zehn Menschen, darunter drei Kinder, aus dem Wohnhaus und brachten sie ins Freie. Bei einem Bewohner bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Eine Familie hatte sich zunächst auf den Balkon ihrer Wohnung im Dachgeschoss zurückgezogen, wurde dann aber von den Kräften in Sicherheit gebracht.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen dabei auch den Verdacht der Brandstiftung. (dg)