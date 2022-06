Kinder in Klinik: Verletzte nach Chlorgas in Hamburger Schwimmbecken

Chlorgase haben in einem Hamburger Schwimmbecken am Sonntagmorgen für Aufregung gesorgt. In der Praxis für Physiotherapie am Sorthmannweg (Lokstedt) gab es mehrere Verletzte – darunter Kinder.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Techniker Chlortabletten in das Wasser des kleinen Schwimmbeckens der Praxis gegeben haben – und das während des Trainingsbetriebs, wie die Polizei der MOPO bestätigte. Daraufhin bildeten sich Chlorgase, die unter anderem Atemwegsreizungen, Husten und Übelkeit bei den drei Personen auslösten, die sich gerade im Wasser befanden.

Dabei handelte es sich um zwei Kinder und eine Trainerin (43). Ein fünfjähriges Kind und die Frau wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das andere Kind (7) hatte die Praxis beim Feuerwehreinsatz bereits verlassen – die Mutter wurde informiert und erklärte, das Kind in medizinische Behandlung geben zu wollen.

Nun hat die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung gegen den 29-jährigen Techniker Ermittlungen aufgenommen. (ncd)