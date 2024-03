Kind entführt? Polizei ermittelt nach Angriff auf Frau in Hamburg

Die Hamburger Polizei fahndet aktuell nach einem Mann, der seine Frau angegriffen und ihr das gemeinsame Kind entzogen haben soll.

Laut Polizei kam es am frühen Freitagmorgen um kurz nach 4 Uhr zu der Attacke an der Meyerstraße in Heimfeld. Es liefen Ermittlungen wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger, so ein Sprecher. Weiteres könne er aktuell aus taktischen Gründen nicht sagen.

Die genauen Umstände des Konflikts und der Auseinandersetzung sind unklar, genau wie das Alter des betroffenen Kindes. Die Mutter soll nach dem Angriff behandelt worden sein. Die Ermittlungen dauern an. (dg)