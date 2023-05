Kind (2) stürzt unbemerkt in Elbe und wird reanimiert – Polizei gibt Update

Ein vorsommerlicher Tag endete in einem Drama: Nachdem ein Zweijähriger am Samstagabend beim Spielen an der Elbe in in Rothenburgsort ins Wasser gestürzt und fast ertrunken ist, befindet sich der Junge noch immer in einem kritischen Zustand.

Dies sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei am Montagvormittag. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse werde derzeit von einem Unglücksfall ausgegangen, hieß es weiter.

Ein Cousin des Jungen – nach MOPO-Information ein Zwölfjähriger – hatte ihn entdeckt und aus dem Fluss geholt, wie ein Feuerwehrmann zuvor berichtet hatte. Den alarmierten Einsatzkräften gelang es, den Jungen auf dem Weg ins UKE zu reanimieren. Die Familie des Zweijährigen habe am Wasser an einer sehr abschüssigen Stelle gepicknickt, das Kind sei erst nach einiger Zeit vermisst worden.

Der Zweijährige liegt noch immer auf der Intensivstation des Eppendorfer Krankenhauses. Die Familie, die am Unfalltag vom Kriseninterventionsteam betreut wurde, soll dem Jungen nicht von der Seite weichen. (dg/idv)