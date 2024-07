Drama bei Geburtstagsfest: Kind (2) fällt in Gartenteich und atmet nicht mehr

Ein zweijähriges Kind ist am Freitagnachmittag in Lohbrügge in einen Gartenteich gefallen. Der Vorfall ereignete sich laut Feuerwehr auf einem Kindergeburtstag. Das Kleinkind wurde in eine Klinik gebracht.

Gegen 15.53 Uhr ging der Notruf ein: In der Straße Stormarnhöhe war bei einem Kindergeburtstag ein zweijähriges Kind in den Gartenteich gefallen. Als es herausgeholt wurde, hatte für kurze Zeit die Atmung ausgesetzt, sagte eine Sprecher der Feuerwehr.

Sofort machten sich Feuerwehr, Polizei und der Rettungshubschrauber auf den Weg. Vor Ort wurde das Zweijährige von einem Notarzt versorgt, sein Zustand konnte stabilisiert werden. Anschließend wurde das Kind mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (abu)