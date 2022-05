Keller in Flammen: Rauch zieht durch Hamburger Hochhaus

Ein ausgedehnter Kellerbrand in einem Hochhaus in Altona-Altstadt hat am Freitagmorgen für Großalarm bei der Feuerwehr gesorgt. Wegen der massiven Verqualmung wurde die 2. Alarmstufe ausgelöst. Rund 40 Retter sind im Einsatz gewesen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, meldeten Bewohner eines Hochhauses an der Scheplerstraße um 9.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Keller. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war das Haus bereits bis in die 4. Etage verqualmt. Unter Atemschutz drangen die Retter zum Brandherd im Keller vor.

Feuer in Hamburger Hochhaus – rund 40 Retter im Einsatz

Verwinkelte Gänge in den zweigeschossigen Kellerräumen erschwerten den Rettern die Löscharbeiten. Nach gut einer Stunde hatten sie das Feuer unter Kontrolle, es war offenbar Hausrat in Brand geraten. Die Ursache ermittelt nun die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.