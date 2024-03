Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz – eine Person verletzt

Am Dienstagabend hat es in der Rahlstedter Straße in einem Wohnhaus gebrannt. Bei dem Feuer wurde eine Person verletzt.

In Rahlstedt kam Rauch aus einem Wohnhaus. Um 18.27 Uhr wurden deswegen die Rettungskräfte alarmiert: Schnell rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen an.

Dunstabzugshaube brannte

Die Feuerwehr konnte schnell feststellen, dass nur eine Dunstabzugshaube brannte. Innerhalb von zehn Minuten konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Santa Fu“: Autos von JVA-Mitarbeitern brennen – „Es wird gezielt Angst verbreitet“

Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt. Es bestand keine Lebensgefahr. (eh)