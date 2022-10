Kein Platz mehr: Hamburg bekommt neuen Auto-Knast

Bisher landeten abgeschleppte Fahrzeuge an der Ausschläger Allee in Rothenburgsort. Nun bekommt Hamburg aber noch einen zweiten Auto-Knast: Schon ab Januar soll eine Fläche am Flughafen in den Betrieb gehen, die Bauarbeiten laufen bereits.

Für den Verwahrplatz muss um das Gelände neben dem alten Terminal Tango ein Zaun errichtet, außerdem diverse Bürocontainer aufgestellt werden; Sicherheit für die Autos, Platz für Personal. Eine Genehmigung ist bereits erteilt worden. Als Erstes hatte der NDR über die Pläne berichtet.

Neuer Auto-Knast am Flughafen soll Platz für 100 Fahrzeuge bieten

Der sogenannte Nordtor-Parkplatz am Hamburger Flughafen soll künftig Platz für 100 Fahrzeuge bieten und eine Ergänzung zu dem bereits bestehenden Auto-Knast sein, der laut Polizei zu klein geworden ist.

Der ADAC kritisiert die weiterhin hohen Abschleppkosten (bis zu 380 Euro pro Fahrzeug) und vermutet, dass der Platz gebraucht wird, weil die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet zugenommen hätten. (dg)