Massen-Karambolage in Hamburg: Sechs Autos kollidieren

Am Dienstagabend kam es in Eimsbüttel zu einem Auffahrunfall mit Kettenreaktion. In Eimsbüttel fuhren die Pkws ineinander – verletzt wurde niemand.

Gegen 18.12 Uhr kollidierten an der Kreuzung Gärtnerstraße/Wiesingerweg insgesamt sechs Fahrzeuge miteinander. Laut Aussage eines Sprechers der Lagedienstes der Polizei Hamburg war der Ring 2 kurzzeitig gesperrt.

Karambolage in Hamburg: Kollision mit sechs Autos

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine oder mehrere Personen eingeklemmt oder schwerer verletzt waren, wurde ein Löschzug in Kombination mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt alarmiert. Alle Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet, so der Sprecher, keine von ihnen sei jedoch verletzt.

Die Autos hat es scheinbar härter getroffen: Vier von ihnen sind stärker beschädigt, zwei wiesen leichte Kratzer und Dellen auf.

Während die Rettungskräfte wieder abrückten, übernimmt nun die Polizei die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang. Offenbar hatte ein vorausfahrendes Auto unerwartet stark gebremst. Weitere Hintergründe sind bisher unklar. Die Gärtnerstraße ist aktuell noch zwischen der Hoheluftchaussee und der Quickbornstraße voll gesperrt, Linienbusse werden laut Lagedienst-Sprecher durchgelassen. (se)