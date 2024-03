Jungfernstieg: Junger Mann bewusstlos gewürgt – 21-Jähriger in U-Haft

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern am Jungfernstieg (Neustadt) ist einer der Beteiligten bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden. Beschuldigt wird ein 21-Jähriger. Er kam in Untersuchungshaft.

Er soll bei dem Konflikt beteiligt gewesen sein, der sich am vergangenen Freitagabend um 22.30 Uhr im Bahnhof Jungfernstieg abspielte. Nachdem der Tatverdächtige Polizei-Angaben zufolge sein Opfer gewürgt hatte, trat er noch auf den am Boden Liegenden ein.

„Über eine Notrufsäule wurden Rettungskräfte alarmiert“, so ein Polizeisprecher. „Sie konnten am Einsatzort jedoch keine Beteiligten der Schlägerei oder Zeugen mehr antreffen.“

Hamburg: Junger Mann bewusstlos gewürgt

Später ergaben Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei, dass sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter mit jeweils drei Begleitern in eine S-Bahn in Richtung Hauptbahnhof stiegen. Dort angekommen, verließen sie den Zug in Richtung St. Georg. Im Rahmen der Fahndung habe eine Streife den mutmaßlichen Haupttäter wiedererkannt und festgenommen. Das Amtsgericht habe dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen.

„Der Geschädigte sowie weitere Beteiligte der Schlägerei konnten bisher noch nicht ermittelt werden“, sagte der Polizeisprecher weiter. „Sie werden als männliche Jugendliche oder junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 20 Jahren beschrieben und sollen alle dunkel gekleidet gewesen sein.“

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Insbesondere werden der Geschädigte und seine Begleiter gebeten, sich zu melden. Hinweise an Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)