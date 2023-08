Junger Mann stürzt durch Hallendach in Hamburg – tot

In Heimfeld ist es zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein junger Mann ist am Mittwochmorgen durch das Dach einer Halle an der Wilhelm-Weber-Straße gestürzt und rund zehn Meter in die Tiefe gefallen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei und die Feuerwehr wurden um 7.30 Uhr informiert: Als die ersten Kräfte auf dem Gelände des hiesigen Recyclinghofs ankamen, hatten Mitarbeiter bereits mit der Reanimation ihres Kollegen begonnen.

Zeugen werden von Seelsorgern betreut – LKA ermittelt

Sanitäter der Feuerwehr übernahmen dann, kämpften noch mehr als 45 Minuten um das Leben des jungen Mannes – am Ende vergeblich. „Er erlag vor Ort seinen Verletzungen“, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO.

Der Leichnam kam ins Institut für Rechtsmedizin, die Identität des Toten war zunächst unklar. Zeugen des Vorfalls wurden vom Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) versorgt, der Betrieb wurde eingestellt.

Das LKA 45 – spezialisiert unter anderem auf Arbeitsunfälle – übernahm die Ermittlungen. Die Beamten wollen im Laufe des Tages eine Drohne aufsteigen lassen, um Luftbilder von der Unfallstelle zu machen. Die Umstände des Sturzes sind derweil noch unklar. Vermutlich war der Mann auf dem Dach, um Arbeiten durchzuführen. „Genaueres müssen jetzt die Ermittlungen ergeben“, so der Polizeisprecher weiter. (dg)