Junge Frau in Hamburg von Auto mitgeschleift – schwer verletzt

Schlimmer Unfall in Billwerder: Eine junge Frau ist am Montagabend von einem Auto mitgeschleift und schwer verletzt worden.

Der Vorfall geschah gegen 20.46 Uhr in der Straße Am Gleisdreieck in Billwerder. Nach MOPO-Informationen gab es dort einen Streit zwischen einer jungen Frau und einem Bekannten (beide 23).

Offenbar hielt sich die junge Frau am Fahrzeug ihres Freundes fest, um ihn vom Abfahren abzuhalten. Der Fahrer fuhr aber dennoch los und schleifte die Frau mehrere Meter mit sich, wobei sie sich Prellungen und Schürfwunden zuzog. Sie kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik.

Der junge Mann konnte kurze Zeit später in der Tonndorfer Hauptstraße von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. (mp)