Jugendliche rauchen Ecstasy auf Schulhof – einer muss ins Krankenhaus

Dieses Drogenexperiment ging gründlich daneben: Drei Jugendliche sollen auf einem Schulhof in Neuallermöhe Ecstasy geraucht haben. Einer von ihnen musste ins Krankenhaus, ein weiterer wurde mit einem Großaufgebot gesucht.

Der Notruf ging gegen 13.45 Uhr ein: Auf dem Gelände der Gretel-Bergmann-Schule an der Margit-Zinke-Straße hatten laut Polizei drei 14-Jährige Ecstasy mit einem Verdampfer erhitzt und die Dämpfe eingeatmet. Eine ungewöhnliche Art des Konsums: In der Regel wird diese Droge in Tabelettenform geschluckt.

Hamburg-Neuallermöhe: Jungen rauchen Ecstasy – Krankenhaus

Einem der drei Jungen ging es danach so schlecht, dass er in einem Rettungswagen erst vor Ort behandelt und dann in eine Krankenhaus gebracht wurde. Ein weiterer Jugendlicher machte sich vor dem Eintreffen der Polizei und der Rettungskräfte aus dem Staub.

Da nicht augeschlossen werden konnte, dass der Junge aufgrund des Drogenkonsums ebenfalls gesundheitliche Probleme bekommt und dann möglicherweise weder auffindbar ist noch selbst Hilfe holen kann, wurde mit großem Kräfteinsatz nach ihm gesucht. Die Polizei fahndete mit neun Fahrzeugen und einer Drohne nach dem Schüler.

Schließlich erreichten die Einsatzkräfte ihn am Handy. Gegen 19.45 Uhr brachten sie ihn nach Hause zu seinen Eltern.