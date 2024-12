Fahrzeuge brennen auf Autohaus-Gelände in Hamburg lichterloh

Feuer-Alarm in Langenhorn: Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu mehreren brennenden Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohändlers ausgerückt. War es Brandstiftung?

Gegen 19.55 Uhr meldete ein Zeuge Flammen an Autos auf dem Hof an der Langenhorner Chaussee. Dort waren offenbar drei jeweils mehrere Meter voneinander abgestellte Fahrzeuge unter anderem im Bereich des Radkastens in Brand geraten.

Autos brennen in Langenhorn – Polizei fahndet nach Brandstiftern

Ein weiterer Mann soll noch versucht haben, die Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen. Trotzdem gelangte der Brand bei mindestens zwei Fahrzeugen ins Innere. Atemschutzträger der Feuerwehr zerstörten die Autoscheiben und löschten das Innere, während Polizeibeamte die Zeugen befragten.

Weitere Streifenwagenbesatzungen waren im Umfeld zur Fahndung nach möglichen Tatverdächtigen der vermuteten Brandstiftung im Einsatz. Weitere Hintergründe waren in der Nacht unklar, die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (joto)