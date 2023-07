Jugendliche besprühen Zug am Hamburger Hauptbahnhof

Drei Jugendliche haben laut Angaben der Bundespolizei einen Waggon am Hamburger Hauptbahnhof mit Farbe besprüht und diesen unter anderem mit sogenannten Graffiti-Tags versehen. Sie wurden festgenommen.

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sah das Trio gegen 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag: Sie besprühten einen in der Abstellgruppe geparkten Regionalzug – und das offenbar „großflächig“, so ein Bundespolizeisprecher, „auf rund 25 Quadratmetern.“ Dabei sei der Wagen teilweise bis über die Fensterscheiben hinaus mit Farbe beschmiert worden.

Bundespolizei stellt elf Farbsprühdosen sicher

Polizisten stellten zwei der flüchtigen Sprayer im Bereich der Gleisanlagen. Beide sind erst 17 bzw. 18 Jahre alt. „Ein weiterer 18-jähriger Beschuldigter wurde später in einem nahegelegenen Hotel festgenommen und aufs Revier gebracht“, so der Sprecher weiter.

Nach den Vernehmungen konnte das jugendliche Trio wieder gehen. Bei ihnen fanden die Beamten insgesamt elf Farbsprühdosen. Gegen die Teenies wurden Strafverfahren, darunter wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, eingeleitet. (dg)