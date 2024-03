Boots-Fahrt auf Hamburger Fluss endet mit Schiffbruch

Es schaute nur noch eine kleine Spitze der Jolle aus dem Wasser: Am Sonntagabend endete eine Boots-Fahrt auf der Hamburger Bille in Billbrook mit Schiffbruch.

Der Notruf kam gegen 21.51 Uhr: Auf der Bille in Höhe der Kreuzung Billbrookdeich/Wöhlerstrasse sei ein Boot am kentern. Die Rettungskräfte machten sich auf den Weg. Die zwei Besatzungsmitglieder der Jolle waren zu dem Zeitpunkt bereits in Sicherheit.

Hamburg: Jolle sinkt in Bille

Sie hatten es geschafft, sich ans Ufer zu retten und waren unverletzt. Das bestätigt ein Feuerwehr-Sprecher der MOPO. Die Jolle war jedoch verloren. „Die Wasserschutzpolizei sah von einer Bergung ab“, so der Feuerwehr-Sprecher.

Eine Privatfirma soll das Boot bergen. Damit es bis dahin zu keinem Unfall komme, wurde eine Gefahrentonne angefordert. (vd)