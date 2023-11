Jogger die Kopfhörer gestohlen: Als er sie ortet, eskaliert die Lage

Ein mutmaßlicher Raub in Hammerbrook beschäftigt seit Samstagabend die Ermittler der Kriminalpolizei. Ein Mann soll einem Jogger die Kopfhörer entrissen haben. Doch das Opfer konnte die Beute kurz darauf orten – und stellte den Täter.

Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei gab an, dass die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr in die Amsinckstraße, Höhe Schultzweg, gerufen worden waren. Am Einsatzort angekommen, trennten sie zwei Männer, die aufeinander losgegangen waren. Einer der Beteiligten war durch Reizgas verletzt.

Hamburg: Opfer ortet Kopfhörer und stellt den Räuber

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Verletzten um einen Mann, der zuvor einem Jogger die Kopfhörer gestohlen haben soll. Danach sei er geflüchtet. Das Opfer konnte diese später auf seinem Handy orten, folgte dem Täter und stellte ihn schließlich. Dabei kam es zum Handgemenge, in dessen Verlauf sich das Opfer mit Reizgas zur Wehr setzte.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Raub mit Messer in Blankenese – wer kennt diese Jugendlichen ?

Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte das Reizgas-Opfer. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.