Hamburger Familie grillt in Wohnung – Kinder und Eltern verletzt

Die Feuerwehr ist am Samstagabend mit mehreren Rettungskräften nach Billstedt ausgerückt. In einer Wohnung hatte eine Familie einen Grill aufgestellt, um Fleisch und Würstchen zu brutzeln. Doch das ging gehörig schief. Am Ende mussten fünf Menschen in die Klinik.

Wie der Lagedienst der Feuerwehr der MOPO bestätigte, wurden die Retter gegen 19.35 Uhr in die Honsbergenstraße alarmiert. Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatte ein Mann den Notruf gewählt, weil seine Frau und zwei seiner Kinder über plötzliches Unwohlsein klagten. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und mehreren Rettungswagen an.

Hamburg: Kinder und Eltern erleiden Kohlenmonoxidvergiftung

Vor Ort stellten die Rettungskräfte einen Grill in der Wohnung fest. Laut Polizei hatte die Familie am frühen Abend damit begonnen, auf dem Balkon zu grillen. Als es zu kühl wurde, stellten sie den Grill kurzerhand in das Wohnzimmer. Mit schlimmen Folgen.

Hochgefährliches und geruchloses Kohlenmonoxid breitete sich in den Räumen aus und führte bei der Familie zu Unwohlsein und Schwindelgefühlen. Alle fünf Familienmitglieder kamen in eine Klinik. Feuerwehrmänner stellten den Grill auf den Balkon zurück und löschten ihn ab. Danach wurde die Wohnung belüftet.